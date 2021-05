Warnaus Fußballer zocken auf großer Bühne

Ein kleines Dorf aus dem Landkreis Stendal rückt auf die große Fußballbühne. Der DFB ePokal wird erstmalig in so einem Umfang ausgetragen und ist auch teilweise im Fernsehen zu verfolgen. Der Sender ProSieben MAXX zeigt an den vier Tagen ausgesuchte Spiele, sowie die Finalpartien. Und auch über ran.de kann das Ereignis verfolgt werden.

Wie sind nun die Warnauer dort hingekommen? Lucas Witschel, auf dem grünen Rasen für Chemie Premnitz aktiv, hat den Landeswettbewerb von Sachsen-Anhalt gewonnen. Somit buchte er das Ticket für den SSV. Danach gab es eine Vorrunde, die nun als Team weitergespielt wurde. Neben Witschel gehören Torhüter Wilhelm Weigt und Julian Krüger zur Mannschaft.

Hier setzte sich Havelwinkel gegen den ASV Oberpreuschwitz aus der Nähe von Bayreuth mit 2:1 durch. Lucas Wischel (1:0) und Wilhelm Weigt (4:1) fuhren die Siege ein und sorgten so dafür, dass die Warnauer Konsolenhelden nun unter den besten 32 Mannschaften an der PlayStation ab Freitag um den Erfolg kämpfen. Die Spiele werden im K.o.-System ausgetragen. Gegner für Warnau ist Henstedt-Ulzburg.

Den Start gibt es bereits am heutigen Donnerstag. Dort treten ab 15 Uhr ebenfalls 32 Mannschaften an der XBox gegeneinander an. Bei dieser Veranstaltung sind etliche namhafte Vertretungen wie Hertha BSC, VfL Wolfsburg oder TSG Hoffenheim dabei. Im direkten Duell stehen sich der 1. FC Köln und der 1. FC Nürnberg gegenüber.

Am ersten Tag werden zunächst die Hauptrunden durchgeführt. Das heißt, unter anderem der Sieger aus Köln/Nürnberg trifft anschließend auf den Sieger von Amberg/Jahn Regensburg. So bleiben am Ende des ersten Tages acht Mannschaften über.Warnau trifft auf Henstedt-UlzburgAm 7. Mai (Freitag) sind dann 32 Mannschaften an der Playstation vertreten. Und für Warnau heißt die erste Aufgabe SV Henstedt-Ulzburg aus der Landesliga Schleswig Holstein. Anpfiff ist 15 Uhr. Eine Partie eines Spielers gegen seinen Gegner dauert zweimal sechs Minuten. Bei einem Gleichstand nach Beendigung aller drei Partien, das Torverhältnis wird dabei nicht gezählt, ermitteln die Akteure die das dritte Spiel austragen per Golden Goal den Gewinner des Vergleichs. Sollte Warnau die Nordlichter ausschalten, stünde am morgigen Freitag noch das zweite Match an. Dabei träfe man auf den Sieger der Partie TuS Komet Arsten aus Bremen oder SV Grün-Weiß Großbeeren aus dem Bundesland Brandenburg. In einem möglichen dritten Match wären die Gegner eventuell mit Darmstadt 98 oder Hansa Rostock schon bekannter.

Wilhelm Weigt und seine Mitspieler Lucas Witschel und Julian Krüger sind richtig heiß auf das erste Match, freuen sich riesig auf das Event. Wenn die Warnauer in den Genuss eines Fernsehspiels kommen möchten, dann müssen sie einige Runden überstehen. „Wir sind da nicht ausgewählt worden. Da gibt es namenhaftere Mannschaften als uns, wie Borussia Mönchengladbach“, meinte Wilhelm Weigt.

Der Keeper vom Landesligisten aus Ostelbien meinte weiter. „Vorrangig steht der Spaß im Mittelpunkt. Es wäre schön wenn wir noch eine Runde weiter kämen. Alles haben wir ja ein wenig Lucas Witschel zu verdanken. Das ist wirklich krass, wie er spielt. So hat er uns den Landespokal gesichert und uns zu dem schönen Ereignis verholfen.“

Sollte Warnau das Wunder vollbringen und beide Begegnungen am Freitag gewinnen, stünden am Sonnabend die Finals mit jeweils acht Teams der XBox und PlayStation an. Am 9. Mai ist dann das große Endspiel, was natürlich auch bei ProSieben MAXX gezeigt wird. Dort treffen die Sieger beider Spielkonsolen aufeinander. Dem Gewinner winkt das satte Preisgeld von 25.000 Euro.

In der fußballlosen Zeit ist dieses Event besonders für die Zocker an der Konsole ein tolles Ereignis. Für die Amateure aus Warnau dürfte dies auch eine einmalige schöne Sache sein und sie können sich von den Profispielern noch einige Tricks abschauen.

Der SSV Havelwinkel Warnau hat per Video noch eine Lockdown Challenge, Ball ansaugen, in den sozialen Medien durchgeführt. Sieger wurde Wilhelm Weigt.

Wilhelm Weigt (Dritter von links) spielt mit Havelwinkel Warnau im DFB ePokal. Foto: Frank Kowar