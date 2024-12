Ehrenamt in Sachsen-Anhalt

WITTENBERG/MZ. - Für Silvia Guttenberger hielt der Dezember eine Überraschung bereit. Da sie in ihrer Arbeit und innerhalb ihres ehrenamtlichen Engagements kaum etwas mit Landes- oder Bundespolitik zu tun hat, wusste sie die Einladung in den Landtag Sachsen-Anhalts zunächst gar nicht einzuordnen. Erst nach längerem Abwägen und gutem Zureden ihrer Familie war sie dieser gefolgt. Der von ihr selbst gegründete Wittenberger Verein „Zukunft Afrika“ erhielt in diesem Jahr den Reinhard-Höppner-Engagementpreis.

Blumenstrauß der Gesellschaft

„Ehrenamtliches Engagement ist eben unbezahlbar gut. Unsere Gesellschaft lebt davon. Sie ist der Blumenstrauß auf dem Tisch der Gesellschaft, auf dem das Essen zwar stehen kann, aber nicht zum Glücklichwerden reicht“, sagte Renate Höppner am Abend der Verleihung im Magdeburger Landtag und hebt so die Bedeutung des ehrenamtlichen Einsatzes der nominierten Vereine hervor.

„Aus einer Vielzahl von Vorschlägen wählte die Jury unter dem Vorsitz der SPD-Fraktionsvorsitzenden Katja Pähle fünf Preisträger aus, die sich durch besonderes bürgerschaftliches Engagement hervorgetan haben“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Projekte in Afrika werden unterstützt

Der Verein „Zukunft Afrika“ unterstützt seit 2015 Bildungs- und Entwicklungsprojekte in Afrika und verbindet dabei nachhaltige Hilfe mit der Förderung von Selbstständigkeit. „Wenn viele Menschen an vielen Orten viele kleine Dinge tun, werden wir das Gesicht der Welt verändern“, zitiert Guttenberger in ihrer Dankesrede auf der Festveranstaltung ein altes afrikanisches Sprichwort.

Seit 2016 sind unter dem Engagement des Vereins zwei Kindergärten, zwei Suppenküchen und ein Therapiegebäude für behinderte Kinder in Namibia entstanden. Zwei Krankenhäuser haben lebensnotwendige Notstromaggregate bekommen und ein Kinderheim ist saniert und neu ausgestattet worden (die MZ berichtete). Außerdem hat der Verein verschiedene wichtige Wasserbohrungen finanzieren können.

Überschaubare Mittel

Allein in das bereits erwähnte Therapiegebäude konnten die Vereinsmitglieder aufgrund vieler Unterstützer etwa 20.000 Euro investieren. „In Namibia kann man mit relativ überschaubaren Mitteln viel erreichen und vielen Menschen helfen“, sagt Guttenberger.

Die Vereinschefin freut sich über diese Würdigung des Engagements der Mitglieder und Unterstützer, denen sie besonders für die treue Förderung der Vereinsprojekte dankt. In den jüngsten Jahren seien regelmäßig auch neue Unterstützer hinzugekommen, was Guttenberger sehr glücklich macht und positiv stimmt. „Mein Dank gilt nicht zuletzt allen Koordinatoren vor Ort, ohne die es nicht möglich wäre, solche Projekte nachhaltig umzusetzen“, sagt Guttenberger.

Der Engagementpreis

Der Reinhard-Höppner-Engagementpreis wurde zu Ehren des ehemaligen Ministerpräsidenten des Landes Sachsen-Anhalt ins Leben gerufen und würdigt seit 2017 jährlich herausragendes ehrenamtliches Engagement in Sachsen-Anhalt. Ziel des Preises ist es, die Leistungen von Einzelpersonen, Vereinen und Initiativen, die sich uneigennützig für das Gemeinwohl einsetzen, sichtbar zu machen und zu fördern. Vergeben wird er durch die SPD-Landtagsfraktion und dem SPD-Landesverband. „Zukunft Afrika“ wurde mit einem zweiten Preis und einer Finanzspritze von 300 Euro gewürdigt.