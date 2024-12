Ein Ausflug in die verschneite Wunderwelt gehört bei Yvette Meinhardt und Familie seit Jahren zur Tradition. In Wagrain-Kleinarl gibt es tolle Pisten, da entstand das bekannteste Weihnachtslied.

Zeitzer Familie fährt in den Alpen Ski

Weihnachten und Skifahren in den Alpen. Alle Jahre wieder fährt Yvette Meinhardt nach Kleinarl-Wagrain. Vor Weihnachten gibt es dort leere Pisten.

Kleinarl/MZ. - „Wen Gott liebt, den lässt er fallen in dieses Land“, so schrieb einst Ludwig Ganghofer in einem seiner Heimatromane.

Beim Anblick „meiner“ geliebten Alpen kommt mir dieser Gedanke immer wieder in den Sinn. Ich liebe einfach diese Bergwelt und so fahren wir jedes Jahr vor und manches Mal auch über Weihnachten in die Salzburger Bergwelt.

Kleinarl heißt unser Ziel, ein kleines idyllisches Bergdorf. Es liegt am Ende eines circa 20 Kilometer langen romantischen Tales und zählt rund 800 Einwohner. Am Ende liegt der Jägersee mit einem kleinen Restaurant und Terrasse.

Idylle wie aus dem Märchen: Kleinarl und der Jägersee. Foto: Yvette Meinhardt

Im Winter freilich erwacht das touristische Leben. Direkt im Dorf startet die Seilbahn Champion-Shuttle und bringt die Skifahrer in eine bezaubernde Panoramawelt. Oben angekommen, genieße ich die klare Bergluft und den unglaublichen Blick auf die Gipfel. Auch in diesem Jahr liegt schon viel Schnee. Es ist einfach eine magische Winterwunderwelt.

Die Woche vor Weihnachten herrscht erfahrungsgemäß wenig Betrieb, deswegen nutzen wir diese Zeit. Wir entfliehen dem grauen Alltag und lassen uns vom Winter verzaubern. Die Pisten sind quasi unser Revier.

Man kann ganz in Ruhe seine Schwünge ziehen. Es gibt keine Rowdys, gut präparierte Abfahrten, keine Warteschlangen an den Liften und vor dem Trubel zu den Feiertagen sind sogar die Preis noch erschwinglich.

Mein Sohn Vincent mag eher die Herausforderung. Im Absolut-Park kommt er als Snowboarder auf seine Kosten. Da gibt es Schanzen, Rails und eine Half-Pipe – das Angebot reicht von der Beginners-Line bis zu Champions, wo sich auch bekannte und erfolgreiche Wintersportler austoben.

Sohn Vincent liebt das Snowboard-Fahren im Absolut Park. Foto: Y. Meinhardt

Das Portrait von Annemarie Pröll grüßt von jeder Gondel. Denn die Skirennläuferin aus Kleinarl wurde fünfmal Weltmeisterin und gewann 1980 die Olympischen Spiele in der Abfahrt. Sie gewann 62 Rennen im Weltcup, ein Rekord den ihr erst die amerikanische Rennläuferin Lindsey Vonn abnahm.

Gern fahren wir auch mal einen Berg weiter, denn die Skigebiete sind per Gondel miteinander verbunden. Rund 760 Pisten-Kilometer gibt es im Skigebiet und dank Flying Mozart kann man schnell und problemlos hin und her. Das alles sogar ohne Auto.

Nebenan in Flachau wohnt Hermann Maier, ebenfalls ein berühmter Skirennläufer, zweifacher Olympiasieger und dreifacher Weltmeister. Die Weltcup-Abfahrt trägt heute seinen Namen und freilich haben wir diese schwarze Piste auch schon ausprobiert. Ganz schön steil und megaschnell für uns Flachland-Tiroler. In Flachau gibt es für den Apres-Ski dann so manche urige Hütte.

Wenn wir die Ski mal abschnallen, zieht es mich dann lieber ins zehn Kilometer entfernte Wagrain (ebenfalls berühmte Weltcup-Abfahrt). Joseph Mohr lebte elf Jahre in Wagrain und hat das Gedicht Stille Nacht, Heilige Nacht geschrieben. Sein Freund Franz Xaver Gruber komponiert das bekannte Lied und am 24. Dezember 1818 erklang es zum ersten Mal. Dieses Lied gehört zu Wagrain und den anderen Dörfer, darf bei keiner Weihnachtsmesse fehlen.

Nicht nur in den Alpen beschert dieses Lied bei mir Gänsehautmomente pur. In der Adventszeit gibt es in Wagrain ganz besondere Stille-Nacht-Führungen durch das Museum Pflegerschlössl. Das haben wir noch nicht geschafft, weil es zur besten Skifahrtzeit stattfindet. Aber wenn das Lied Stille Nacht erklingt, ob in Kleinarl, Wagrain oder im Zeitzer Dom, dann ist für mich Weihnachten.