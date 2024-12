Die Stadt lässt an der Zufahrt zur B80 Kanaldeckel erneuern. Das dürfte auch in den nächsten Tagen für einen Verkehrkollaps Richtung Eisleben sorgen.

Mega-Stau in Halle

Halle (Saale)/MZ - Eine neue Straßenbaustelle sorgt am Rennbahnkreuz in Halle für ein Verkehrschaos. Die Stadt hat die Zufahrt von der Hochstraße zur B80 - der Abfahrtsrampe mit dem Audi-Autohaus - gesperrt. Grund ist die Sanierung von Kanaldeckeln und der Fahrbahn. Die Umleitung über Neustadt ist total überlastet. Zeitweise staute sich der Verkehr bis zum Riebeckplatz zurück.

Laut Stadt sollen die Arbeiten bis Freitagnacht dauern. Die Umleitung Richtung Eisleben führt für Pkw über die Magistrale in Neustadt und dann über die Straße An der Feuerwache zur B80. Lkw sollen die Anschlussstelle am Zollrain nutzen. Großräumige Umfahrungen sind nur über die Giebichensteinbrücke nach Neustadt oder über die Röpziger Brücke auf der Silberhöhe möglich.