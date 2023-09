Bei Kemberg standen am Mittwoch zahlreiche Heuballen in Flammen. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten.

Mit Video: 200 Heuballen in Flammen geraten - Großeinsatz für die Feuerwehr

Brand von 200 Heuballen in Boos.

Boos - Im Kemberger Ort Boos stehen am Mittwochmorgen etwa 200 Heuballen in Flammen. Diese Zahle nannte ein Feuerwehrmann vor Ort der MZ.

Im Video: Hunderte Heuballen bei Kemberg in Flammen

Die Leitstelle des Landkreises gab am Morgen eine Warnmeldung über Apps wie „Nina“ und „Katwarn“ heraus, die vor Rauch warnte, der über die Elbe in Richtung der Lutherstadt Wittenberg zog. Laut Warnmeldung sollen Fenster und Türen geschlossen gehalten werden, sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abgestellt werden. "Bitte halten Sie sich nicht in der Unmittelbaren Nähe zum Einsatzort auf

um die Arbeit der Einsatzkräfte nicht zu behindern.

Halten Sie die Notrufnummern 112 und 110 für echte Notrufe frei", heißt es dort.

Heuballen bei Kemberg in Brand geraten. (Kamera: Thomas Klitzsch/ Schnitt: Alexander Pförtsch)

Aus dem Stadtgebiet, hieß es von der Pressestelle des Landkreises, seien zahlreiche Anrufe bei der Leitstelle eingegangen, weil Menschen Rauchgeruch wahrgenommen hatten.

Die Löscharbeiten dauern zur Stunde noch an. Acht Löschfahrzeuge und etwa 30 Feuerwehrleute sind am Morgen im Einsatz. Aus fünf Rohren wird gelöscht. Die Kräfte vor Ort gehen davon aus, dass die Löscharbeiten mehrere Stunden andauern könnten. Der vom Feuer betroffene Landwirtschaftsbetrieb unterstützte die Löscharbeiten, indem Traktoren das qualmende und brennende Heu auseinanderzogen.