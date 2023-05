Laut Polizei ereignete sich in Gommern ein Überfall auf ein Juweliergeschäft. Die Täter wurden dabei von der Überwachungsanlage aufgenommen. Mehr dazu im Video.

Video: Kameras zeigen dreisten Überfall auf Laden in Gommern - So sehen die Täter aus

Ein Juweliergeschäft in Gommern wurde von zwei Tätern Überfallen, so die Polizei.

Gommern/DUR - Zwei maskierte Täter haben am 4. Februar 2023 in den Vormittagsstunden ein Juweliergeschäft in Gommern überfallen. Die beiden Täter gingen zielgerichtet vor und entwenden unter anderem Schmuck aus dem Verkaufsraum.

Im Video: Überfall in Sachsen-Anhalt - Polizei sucht nach Juwelierdiebe

Laut Polizei ereignete sich in Gommern ein Überfall auf ein Juweliergeschäft. (Material: Polizeiinspektion Stendal/Schnitt: Bernd Stiasny))

Die Polizeiinspektion Stendal fragt in einer Pressemitteilung: "Wer kann Hinweise zu der Identität und dem Aufenthaltsort der Personen machen?" Hinweise werden an der nächsten Polizeidienststelle und unter der Telefonnummer 03931- 682 292 entgegengenommen.