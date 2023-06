Magdeburg/Halle/DUR - Trotz Inflation, Energiekrise und Krieg hält die Reiselust der Deutschen an. Die Tourismusbranche rechnet damit, dass sie 2023 ähnlich hoch sein wird wie vor der Pandemie. Gleichzeitig wächst bei immer mehr Menschen ein Bewusstsein fürs Klima. Wie kann man da noch mit gutem Gewissen in den Urlaub fahren?

Im Video: Urlaub 2023 - Wie man nachhaltig reist

Urlaub 2023: Nachhaltig Reisen - Wie geht das? (Video: Julia Riese)

Magdeburger Studenten entwickeln Webplattform für nachhaltige Reiseplanung

Fünf Studenten der Fakultät für Informatik an der Uni Magdeburg haben eine Webplattform für nachhaltige Reiseplanung entwickelt. So haben sie eine Webseite programmiert, auf der Reisende die eigene Route mit verschiedenen Verkehrsmitteln planen und bewerten können. Die Webseite entstand als wissenschaftliches Teamprojekt in Kooperation mit dem Tourismusverband Sachsen-Anhalt e. V. als Auftraggeber.

„Man gibt also ein, was der momentane Standpunkt und das Ziel der Reise ist und welches Verkehrsmittelgenutzt wird, also entweder zu Fuß, per Rad, per Auto oder per Bahn. Anhand der Eingaben wird dann der CO₂-Fußabdruck für die Reise ermittelt. Außerdem haben wir uns eine Art Wettbewerb überlegt: Man kann seine eigene Reise mit denen anderer Nutzerinnen und Nutzer vergleichen“, beschreibt Masterstudent Theo Langer.