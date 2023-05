Bei einem schweren Unfall auf der A38 ist am Sonntagmittag in Sachsen-Anhalt ein Mensch ums Leben gekommen, drei weitere wurden schwer verletzt. Mehr dazu im Video.

Video: Hochzeitsgesellschaft verunglückt bei Querfurt - Mann stirbt noch an Unfallstelle

Trauernde der Hochzeitsgesellschaft am Unfallort auf der A38 bei Querfurt.

Halle (Saale)/Querfurt/MZ - Es sind tragische Szenen, die sich am Sonntagmittag auf der A38 in Fahrtrichtung Leipzig auf Höhe der Abfahrt Querfurt abgespielt haben. Ein Konvoi aus mehr als einem Dutzend Fahrzeugen ist auf dem Weg nach Berlin zu einer Hochzeit unterwegs. An der Spitze des Konvois das Brautpaar.

Im Video: Polizeisprecher über tödlichen Unfall auf A38

Tödlicher Unfall auf A38 bei Querfurt - ein Polizeisprecher zum Stand der Erkenntnisse (Bericht: Marvin Matzulla)

Für den Fahrer des BMWs kam jede Hilfe zu spät, er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Drei Schwerverletzte mussten von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden, zwei davon wurden mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Halle geflogen.