Am Donnerstagnachmittag ist in Halle-Lettin eine Scheune in Brand geraten. Mehr dazu im Video.

Video: Feuerwehr in Halle rettet Tiere vor dem Tod - Polizei ermittelt

Halle (Saale)/DUR - Am Donnerstagnachmittag kam es kurz vor 16 Uhr zu einem Brand einer Scheune in der Karl-Beyer-Straße in Lettin. Eine meterhohe Rauchsäule stieg über dem Ortsteil auf.

Im Video: In Halle-Lettin kam es zu einem Scheunenbrand

In Halle-Lettin ist am Donnerstagnachmittag eine Scheune in Brand geraten. (Kamera: Marvin Matzulla, Schnitt: Bernd Stiasny )

Zum genauen Sachschaden konnte man am späten Nachmittag noch keine Angaben machen. Die Kriminalpolizei war bereits während der Löschmaßnahmen vor Ort und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.