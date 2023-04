Bernburgs herumirrendes Minischwein hat nun ein neues Zuhause im Seniorenheim Schlosshof in Plötzkau gefunden. Mehr dazu im Video.

Herumirrendes Ferkel in Bernburg

Plötzkau/DUR - Nachdem Minischwein „Engelbert“ durch seinen Aufsehen erregenden Ausflug auf dem Martinsplatz in Bernburg bekannt geworden war und zwischenzeitig im Tierheim Plömnitz Unterschlupf gefunden hatte, ist er nun angekommen. In seinem neuen Zuhause - auf dem Grundstück des Seniorenheims Schlosshof in Plötzkau.

Im Video: Tierheim Plömnitz - Minischwein Engelbert kommt ins Seniorenheim

Minischwein Engelbert findet im Seniorenheim ein neues Zuhause. (Bericht: Katharina Thormann)

Doch dass es sich bei „Engelbert“ tatsächlich um ein Minischwein handelt, da hat auch Hausmeister Jörg Zabel so seine Zweifel.

Denn wenn ihn einer täglich im Blick hat, dann er. Schließlich kümmert sich Zabel um das Gehege und darum, dass sich die drei kleinen Schweinchen auch sauwohl fühlen.