Bernburg/Beesedau/DUR - An die ungläubigen Blicke hat sich Jeppe Reinhardt am Tag 9 seiner Reise längst gewöhnt. Ein Mann, der mit einer Couch durch die Gegend spaziert? Da radelt schon die nächste Frau an ihm vorbei und ruft: „Ich kenne Sie doch aus dem Fernsehen!“ Was eigentlich als Spaß begann, ist inzwischen eine unglaubliche Reise geworden, bei der nach einer ZDF-Reportage von seinem Reisebeginn halb Deutschland mit Jeppe Reinhardt mitfiebert und sich fragt, ob er sein Ziel wohl tatsächlich erreicht. 250 Kilometer zu Fuß bis nach Magdeburg.

Gestartet war der 30-jährige Filialleiter eines Outdoorgeschäftes Ende Juli in seiner Heimatstadt Gera. „Die Idee hatte ich schon lange. Irgendwann kam der Hype um das Couchsurfing auf, bei dem Menschen für wenig Geld bei anderen auf dem Sofa übernachten. Dann hab ich mich gefragt, warum ich nicht einfach meine Couch mitbringe“, erzählt der Reisefan.

Gesagt, getan: Im Internet ersteigerte er sich für 40 Euro eine gebrauchte Couch, baute sich Räder und Griffe dran, packte den Rucksack und spazierte einfach los. Beinahe hätte seine Reise am Freitag ein abruptes Ende in Beesedau genommen. Mehr dazu im Video.