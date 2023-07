Ein Verein aus Magdeburg verteilt Futterspenden an bedürftige Tierbesitzer. Wegen gestiegener Preise ist der Zulauf an Neukunden groß. Doch längst nicht jeder kann aufgenommen werden. Mehr dazu im Video.

Mit Video: Hungrige Haustiere in Sachsen-Anhalt - Dieser Verein hilft aus

Immer mehr Menschen können sich wegen den Preiserhöhungen für Tierfutter dieses nicht mehr leisten: Ein Ausweg ist der Tieranker in Magdeburg, wo es Hilfe für bedürftige Tierbesitzer gibt. Hier bekommt Detlev Gladau von Tieranker-Mitarbeiterin Anika Osterburg Spezialfutter für seinen Hund Spike.

Magdeburg/DUR - Herr Grütz hat die Wahl. Und die fällt dem hageren Mann nicht schwer. Ihm gegenüber steht Christina Böker. Sie ist Vorsitzende des Vereins Tieranker, der in Magdeburg an jedem dritten Freitag Futterspenden an Bedürftige verteilt.

Zum Kundenstamm gehört seit Jahren schon Rolf Grütz. Doch gerade geht es für den 60-Jährigen nicht um Nass- und Trockennahrung für seine beiden Katzen sowie Hündin Kira. Er muss eine Toilette aussuchen. Für die Katzen.

Im Video: TierAnker e.V. verteilt Futterspenden an bedürftige Tierbesitzer

Beim TierAnker e.V. erhalten Hilfsbedürftige Futter für ihre Haustiere. (Bericht: Anna Lena Giesert)

Der Magdeburger Verein ist eine der wenigen Tiertafeln in Mitteldeutschland. Welche Bedeutung die Futterausgabe hat, zeigt bereits eine Zahl. „Wir geben hier an einem Nachmittag etwa eine Tonne Tiernahrung aus“, sagt Waltraud Mänl. Seit neun Jahren ist sie im Verein. Im Video erzählt sie, wie die Ausgabe genau funktioniert.