Interview-Podcast "Schwatzalarm" Mit Video: Ein Bass auf "Weltreise" - Opernsänger Bastian Kohl über Heimat und Leidenschaft

New York, Haifa oder Beijing: Bastian Kohl, der international gefeierte Opernsänger aus Wolfen, tritt weiterhin regelmäßig in seiner Heimatregion auf, auch wenn er sein Weihnachtsprogramm in diesem Jahr verkürzt.