Poley/DUR - Es ist eine feste Größe im Brauchtum: das Osterfeuer. Üblicherweise am Karsamstag versammeln sich auch in diesem Jahr in Sachsen-Anhalt wieder zahlreiche Menschen um die flammenden Holzstapel. In Poley – einem 500-Einwohner-Ort im Salzlandkreis – beginnt jedoch bereits einige Tage vor dem Fest ein ungewöhnlicher Feuerbrauch.

Dass das Osterfeuer in Poley bewacht wird, hat seinen Ursprung in einer Geschichte, die 15 Jahre alt ist. Bericht: Anna Lena Giesert

Alles began vor rund 15 Jahren: Seitdem lassen die Poleyer ihr Osterfeuer bis zum feierlichen Abbrennen nicht mehr aus den Augen.

In Gruppen von vier bis sechs Feuerwächtern verbringen die Poleyer hier ihre Wache. Ein hartes Los, oder? „Eigentlich ist es ganz lustig“, sagt Cornelia Kunze. Denn aus der ungewöhnlichen Feuerwache ist mit der Zeit eine liebgewonnene Tradition gewachsen.