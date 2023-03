In Halle ist es am Dienstagnachmittag zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen, nachdem ein Zeuge Schüsse gemeldet hatte. Die Einsatzkräfte stürmten die Wohnung eines Mannes.

Mit Video: Großer Polizeieinsatz nach mutmaßlichen Schüssen von Balkon in Halle

Polizeieinsatz an den Franckeschen Stiftungen in Halle. Zuvor wurden Schussgeräusche gemeldet.

Halle (Saale)/MZ/DUR/dpa - In Halle soll am Dienstagnachmittag eine Person von einem Balkon in die Luft geschossen haben. Daraufhin habe die Polizei einen größeren Einsatz eingeleitet, sagte eine Sprecherin der Polizei.

Polizeieinsatz nach Schussgeräuschen an den Franckeschen Stiftungen in Halle: Auf dem Gelände gibt es auch mehrere Schulen und Kitas. // Kamera: Marvin Matzulla und Jonas Nayda / Schnitt: Christian Kadlubietz

Der Tatverdächtige sei kurze Zeit später in der näheren Umgebung aufgefunden worden. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung konnte laut Polizei keine Schusswaffe gefunden werden.