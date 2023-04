Das Team von „Ikarus 91“ überfliegt die Börde in Richtung Harz. Dort sollen Pilot Gordon Baum (rechts) und sein Co-Pilot Michael Prautzsch zwei Mitarbeiter der Bergwacht Thale an Bord nehmen. Sie werden gemeinsam an diesem Tag die Rettung von Menschen aus einem unwegsamen Gelände per Seilwinde trainieren.

Foto: Matthias Fricke