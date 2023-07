Erste Testflüge deutschlandweit Mit Video: Einmaliger Drohnen-Test in Sachsen-Anhalt - Bald Pillen per Flugkurier?

Drohnen sollen künftig Menschen auf dem Land in Sachsen-Anhalt mit Medikamenten versorgen. In Dessau werden solche Arznei-Flüge nun erstmals in Deutschland unter realen Bedingungen geprobt. Wie das abläuft.