Rainer Baldofski hat am 21. Januar 2024 am Nachthimmel über seinem Garten in Muldenstein einen Asteroiden beobachten können.

Muldenstein/dpa/DUR. - Zufall? Glückstreffer? Rainer Baldofski will beides gelten lassen. Und ist stolz auf das, was die Überwachungskamera am Himmel über seinem Grundstück in Muldenstein aufgezeichnet hat. Am frühen Sonntagmorgen ist auf dem Videomaterial ein heller Lichtschein zu erkennen. Gegen 1.32 Uhr hat die Kamera die Bewegung erfasst.

Im Video: Asteroid verglüht über Berlin und Muldenstein

Hier verglüht der Asteroid über Berlin und Muldental (Sachsen-Anhalt). (Schnitt: Bernd Stiasny/Christian Kadlubietz, Kamera: Dr. Michael Aye/Rainer Baldofski)

Mehr über das Leuchten im Muldental: Mit Video: Spektakulärer Feuerball am Himmel - Muldensteiner filmt Asteroid über Deutschland

Ein winziger Asteroid ist in der Nacht zu Sonntag in der Nähe von Berlin verglüht. Wie Rainer Baldofski staunten am Sonntagmorgen auch Himmelsgucker in Sachsen und Tschechien. Selbst von dort seien Sichtungen des Asteroiden gemeldet worden, teilten die Raumfahrtbehörden zwischenzeitlich mit. In sozialen Medien kursierten anschließend zahlreiche Bilder und Videos.

Der Asteroid sorgte für zahlreiche Kommentare im Internet - und für neugierige Besucherinnen und Besucher. Experten gingen davon aus, dass sich Hobby-Astronomen und Neugierige nach Nennhausen im Landkreis Havelland in Brandenburg aufmachen werden, um dort nach möglichen Resten zu suchen.