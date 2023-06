Plötzkau/DUR - „Schade, dass der Bäcker nun auch noch zu hat. Jetzt ist im Dorf überhaupt nichts mehr los, außer, dass die Verkaufswagen ab und zu hier erscheinen. Ansonsten: tote Hose“, sagt Petra Meyer, Einwohnerin von Plötzkau.

„Ich wohne gegenüber der Bäckerei und habe hier jeden Tag Frühstücksbrötchen für mich und meine Familie eingekauft. Nun werde ich wohl oder übel auf Tiefkühlbrötchen zurückgreifen müssen“, meint sie. Sie steht vor der Filiale der Bäckerei Latsch in Plötzkau, die seit 6. Juni geschlossen hat.

Im Video: Bäckerei Latsch schließt Filiale in Plötzkau

Video: Bäckerei in Plötzkau schließt: Dorfbewohner (Kamera: Sabine Lindenau, Schnitt: Bernd Stiasny)

Ramona Latsch, Inhaberin der Bäckereikette mit Sitz in Baalberge, ist die Entscheidung sehr schwer gefallen, sagt sie der MZ. „Vor allem für die älteren Leute, die nicht so mobil sind, tut es mir leid.“ Zwei Gründe führt sie für die „notwendige Schließung“ an. „Wir haben akuten Personalmangel. Deshalb war die Plötzkauer Filiale auch nur noch halbtags geöffnet.“ Die eine Mitarbeiterin werde nun in anderen Läden eingesetzt, die durch Krankheit oder Urlaub auch permanent unterbesetzt seien.