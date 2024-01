Halle/DUR. Danny Schultz ist ein Extremsportler der Extraklasse: Der 33-Jährige sucht seine Herausforderungen bei 100 Kilometer-Läufen, dem Schluchtenklettern (Canyoning) oder beim Fallschirmspringen. Er verlangt seinem Körper dabei schier unmögliches ab. Also, ein Leben am Limit, immer auf der Suche nach dem nächsten Kick.

Als maßvoller Sportler steht man jedenfalls Menschen wie Danny Schultz, die sich mit diesen Extremsportarten sogar in Lebensgefahr bringen, oft sprachlos gegenüber. Im Studiotalk spricht der Maschinenbauingenieur dabei von Lebensgefühl und Freiheit, will diese Herausforderungen nicht missen.

Im Video: Extremsportler Danny Schultz im Studio-Talk

Danny Schultz aus Dessau über sein Leben als Extremsportler. (Kamera: Alexander Pförtsch Schnitt: Torsten Grundmann)

Also was treibt Schultz an sich immer wieder in derartige Extrem-Situationen zu stürzen, die beim kleinsten Fehler den Tod bedeuten könnten. Er durchlief beispielsweise Schluchten in denen bereits sieben Menschen ihr Leben gelassen haben, im Talk geht er auch auf diese traurige Geschichte ein, man merkt, es fällt es ihm schwer darüber zu sprechen.

Der gebürtige Dessauer nimmt uns mit in seine Gedankenwelt und spricht bereits von neuen Herausforderungen. Ein Eintrag ins „Guinness-Buch der (Welt)-Rekorde sei bald denkbar.