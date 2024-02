Halle/DUR. Die Ikone Kai Schmitz trug mit wenigen Unterbrechungen 16 Jahre lang das Trikot der Saale Bulls MEC Halle 04. In 186 Partien trug er das „C“ als Mannschaftskapitän auf der Brust – Vereinsrekord! Im Sommer 2021 war es dann soweit er musste aus Verletzungsgründen seine sportliche Karriere zu beenden.

Der Vorstand des MEC Halle 04 wollte aber nach all den Jahren Kai Schmitz nicht einfach so ziehen lassen und berief ihn zum sportlichen Leiter des Drittligisten. Fortan baute er mit seiner Erfahrung und gesammelten Connection schlagkräftige Mannschaften zusammen und hatte in diesem Jahr vor Saisonbeginn sogar ausgerufen mit den Bulls in die DEL2 aufsteigen zu Wollen. Die Saison lief dann aber ganz anders als gewünscht.

Im Video: Saale Bulls Sportdirektor Kai Schmitz im Studiotalk in Halle

Studiotalk mit Saale Bulls Sportdirektor Kai Schmitz. (Kamera: Alexander Pförtsch, Schnitt: Torsten Grundmann)

Schon im Dezember warf Trainer Marius Riedel aufgrund ausgebliebener Erfolge das Handtuch, Schmitz wurde vom Vorstand gebeten zu übernehmen. Er startete gleich mit drei siegreichen Spielen in Folge, musste dann aber feststellen, wo viel Licht ist, ist auch Schatten. Im Studiotalk spricht er detailliert über seine Eindrücke aus der letzten Saison und stellt augenzwinkernd fest: „Ich habe gelernt vor der Saison den Mund nicht mehr so voll zu nehmen…!“