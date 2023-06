Veranstaltung Video: Einladung zum Mega-Sportevent in Sachsen-Anhalt - Dieses Rennen hat Tradition

Seit vergangenem Jahr ist die traditionelle Veranstaltung an den Osendorfer See zurückgekehrt. Der Vereinschef des 1. Halleschen Drachenbootvereins spricht darüber was er erwartet und was den Besuchern geboten wird.