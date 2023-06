Am Mittwochabend war die Feuerwehr in Halle-Neustadt mit einem Großaufgebot im Einsatz. Mehr dazu im Video.

Video: Feuer in Halle zerstört Spielzeug im Bauwagen - War es Brandstiftung?

Halle (Saale)/DUR - Aus bisher ungeklärter Ursache brannte am Mittwochabend am Gimritzer Damm in Halle-Neustadt ein Bauwagen vollständig nieder. Die Feuerwehr wurde nach MZ-Informationen gegen 21.30 Uhr zu dem Feuer alarmiert.

Im Video: Bauwagen brennt - Einsätze für die Feuerwehr in Halle

Zum Einsatz kamen die Berufsfeuerwehr mit dem Löschzug der Hauptwache sowie die Freiwilligen Feuerwehren aus Halle-Dölau und Halle-Neustadt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.