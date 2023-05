Halle/DUR - HFC-Kapitän Jonas Nietfeld reflektiert im Studio-Talk noch einmal die schwierige Saison, die hinter dem Drittligisten Hallescher FC liegt. Dabei geht er unter anderem auch auf die Trainerentlassung von Andre Meyer ein, erzählt was der neue Trainer nun anders macht. Zudem verrät der HFC-Kapitän wie die Mannschaft es schaffte das Ruder doch noch herumzureißen.

Im Video: HFC-Kapitän Jonas Nietfeld zieht vor dem letzten Spiel gegen Wehen Wiesbaden eine Saisonbilanz

Vor dem letzten Spiel gegen Wiesbaden: Gespräch mit HFC-Kapitän Jonas Nietfeld (Video: Torsten Grundmann)

Für das Team stehen nur noch zwei verbleibende Pflichtspiele aus, am kommenden Wochenende wartet im letzten Pflichtspiel auf den HFC in Wiesbaden ein Aufstriegskandidat und danach geht es für die Rot-Weißen noch im Finale, um den so wichtigen Landespokalsieg gegen Wernigerode, der im Erfolgsfall gleichzeitig den Einzug in den DFB-Pokal bedeuten würde.