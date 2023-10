Eigentlich wollte man beim HFC in dieser Saison nichts mit Abstiegskampf zu tun haben, doch nach nur acht Punkten aus zehn Spielen, ist in Halle erneut gehörig Dampf auf dem Kessel. HFC-Sportvorstand Thomas Sobotzik stellte sich im Studiotalk unseren Fragen.

Halle (Saale)/DUR - Die Hoffnung der HFC-Fans auf eine sorgenfreie Saison war groß, nach den vergangenen Jahren im Abstiegskampf. Doch die Hallenser finden sich aktuell erneut auf einem Abstiegsplatz wieder.

Eigentlich sollte alles besser werden in dieser Saison. 16 Neuzugänge wurden letztlich von der Vereinsführung verpflichtet. „Damit sind wir nun auch wieder konkurrenzfähig“, so der Vorstand, was leider in der vergangenen Saison nicht der Fall gewesen sei.

Im Video: HFC in der Dauerkrise? Thomas Sobotzik zur angespannten Situation in Halle

HFC-Sportvorstand Thomas Sobotzik - Halle in der Krise?(Video: Torsten Grundmann/Alexander Pförtsch)

Doch nach den bisherigen 10 Liga-Spielen der laufenden Saison findet man die Rot-Weißen erneut nur auf einem Abstiegsplatz. Es wird wieder unruhig, rund um das Leuna-Chemie-Stadion in Halle.

Steht in Halle in der sportlichen Verantwortung: Thomas Sobotzik Foto: TV Halle /MZ

Thomas Sobotzik, Sportdirektor des HFC, stellte die Mannschaft vor der Saison mit großer Zuversicht neu zusammen. Im Studio-Talk sprach er nun zu den Gründen des derzeit desaströsen Abschneidens und wie man aus dem Abstiegskeller wieder herausfinden möchte. Zudem berichtete Sobotzik sehr berührt über den Gesundheitszustand des an Hodenkrebs erkrankten Spielers Niklas Kreuzer.