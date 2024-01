Für den Verkauf des Theater in Magdeburgs sind Kostümdirektor Stephan Stanisic und Fundusverwalterin Beatrix Lode noch fleißig am Aussortieren. Mit dabei ist unter anderem ein Kostüm vom Sommer-Open-Air „The Rocky Horror Show“ von 2015.

Magdeburg - Einmal im Leben ein echter Horror-Engel sein – oder zumindest wie einer aussehen. Beim Kostümverkauf des Magdeburger Theaters landen Jahr für Jahr die buntesten, schrillsten und verrücktesten Outfits auf der Stange.

An diesem Sonnabend, 20. Januar, können die handgefertigten Unikate aus nächster Nähe inspiziert, anprobiert und vor allen Dingen mit nach hause genommen werden. Der Verkauf findet von 10 bis 15 Uhr statt.

Doch lange bevor die Türen des Opernhauses geöffnet werden, stehen die Menschen Schlange, berichtet Kostümfundusverwalterin Beatrix Lode. Knapp 300 Meter lang ist die Warteschlange im vergangenen Jahr gewesen, erinnert sie sich. „Bereits nach zwei Stunden waren die meisten Klamotten schon weg.“ Mehr als tausend Besucher seien vorbeigekommen, um das ein oder andere Schnäppchen zu ergattern.

Mehr als 2.000 Teile landen beim Kostümverkauf der Magdeburger Theaters

Ob ein blaues Tutu mit reichlich Spitze, ein schwarzes Prinzessinnenkleid mit roten Accessoires oder eine ganz klassische Polizistenuniform – im Kostümfundus haben sich in den letzten Jahren einige Stücke angesammelt, die jetzt einen neuen Besitzer suchen.

Zwischen rund 2.000 Teilen können die Besucher stöbern. Ein vergleichsweise kleiner Teil aus dem großen Fundus, das mittlerweile über 100.000 Kostüme zählt. Welche davon auf der Verkaufsstange landen, entscheidet seit mehr als zwanzig Jahren Kostümdirektor Stephan Stanisic.

In den Verkauf gehen Kostüme und Accessoires aus vielen Produktionen der vergangenen Jahre, unter anderem aus „Orpheus in der Unterwelt“, „Der Liebestrank“, „Ariadne auf Naxos“ und dem letzten Domplatz-Open-Air „Catch Me If You Can“.

Kleider vom Sommer-Open Air mit dabei

„Uns geht es in erster Linie darum, wieder Platz für neue Kreationen zu schaffen“, erklärt er die Idee hinter dem Verkauf. Teilweise seien die Kostüme aber auch so speziell und individuell auf ein Theaterstück zugeschnitten, dass sie für keine kommende Aufführung verwendet werden können.

Wie beispielsweise ein Horror-Engel-Outfit vom Sommer-Open Air „The Rocky Horror Show“, das bereits 2015 auf dem Domplatz stattfand. Stanisic und Kostümfundusverwalterin Beatrix Lode hoffen, dass das schrille Kostüm beim Verkauf in gute Hände fallen wird.

Wie viel das Ganze kosten soll, müsse Stanisic sich noch überlegen. Denn für jede einzelne Kreation wird der Preis individuell festgelegt. „Der eigentliche Wert ist aber eh ein anderer, wenn man den Wert der Stoffe und den Arbeitsaufwand dahinter einberechnen würde. Das wäre dann alles um einiges teurer.“

Von einem Euro bis 350 Euro werden die Kleider verkauft

Das günstigste Teil wird bereits ab einem Euro verkauft, das teuerste, ein Königinnen-Kleid mit schwarzer Spitze aus dem Ballett „Dornröschen“, wird etwa 350 Euro kosten.

Das Geld aus dem Verkauf fließt in den Ausstattungsetat, von dem im besten Fall neue Stoffe und Kostüme für kommende Aufführungen gekauft werden können. Abseits des jährlichen Kostümverkaufs bietet der Kostümfundus des Theaters ganzjährig die Möglichkeit, sich Kostüme auszuleihen.