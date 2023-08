Das Katzenhaus der Köthener Tierhilfe in Pfaffendorf ist derzeit voll belegt. Allein 26 junge Katzenkinder sollen vermittelt werden. Mehr dazu im Video.

Mit Video: Tierhilfe in Sachsen-Anhalt sucht neues Zuhause für diese 26 Katzenbabys

Pfaffendorf/DUR - 18 junge Katzen. Und in einer Woche kommen noch einmal acht dazu, darunter sieben Rassekatzen. Das Katzenhaus der Köthener Tierhilfe in Pfaffendorf ist derzeit voll belegt. Ein Ende ist nicht in Sicht. Denn die nächsten stehen bereits auf der Warteliste.

Im Video: Besitzer für Katzenbabys in Köthen gesucht

Für die Katzenbabys aus Pfaffendorf wird ein neues Zuhause gesucht. (Kamera: Ute Nicklisch, Schnitt: Christian Kadlubietz)

Bevor die einziehen können, müssen die Katzenzimmer leer werden. Die Köthener Tierhilfe ist telefonisch erreichbar unter 0178/8 07 22 40.

Sylke Heidenreich, die seit 2020 zum Verein gehört und sich seit zwei Jahren um die Vermittlung der Katzen kümmert, hofft, für jede kleine Katze und jeden kleinen Kater ein schönes Zuhause zu finden. Die ersten Katzenkinder sind zwölf Wochen und damit alt genug, um vermittelt zu werden. Mehr dazu im Video.