Video: "Unmöglich!" - Bürger in Halle ärgern sich über Einkaufswagen im Wohngebiet

In der Stadt Halle ärgern sich aktuell Bürger über herrenlose Einkaufswagen.

Halle/DUR - Supermärkte in Halle haben in den letzten Monaten hunderte Einkaufswagen verloren. Die meisten wurden geklaut, demoliert und irgendwo im Stadtgebiet abgestellt. Ein Blockiersystem soll das künftig verhindern.

(Kamera: Alexander Pfoertsch / Schnitt: Christian Kadlubietz)

Das System ist teuer aber in anderen Städten bereits erfolgreich getestet worden. Erste Einzelhändler in Halle haben jetzt ebenfalls investiert. Welche Erfahrungen sie gemacht haben und ob nun wieder Ordnung in den Wohnvierteln herrscht, zeigt das Video.