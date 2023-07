Rauchsäule über Halle Mit Video: Lagerhalle nahe des Hauptbahnhofs Halle in Flammen - Löschwasserversorgung kompliziert

Am Mittwochvormittag ist in einer Lagerhalle in der Nähe des Hauptbahnhofs Halle ein Feuer ausgebrochen. Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen. Mehr dazu auch im Video.