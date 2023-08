Auf der A9 bei Vockerode bietet ein Luxus-Stellplatz seine Dienste an. Doch nur wenige Brummifahrer nehmen sie bisher an. Mehr dazu im Video.

Mit Video: Nach Eröffnung von Luxusparkplatz an der A9 - Wo bleiben die Lkw-Fahrer?

Transport in Sachsen-Anhalt

Gähnende Leere in Vockerode: Ende 2022 hat Geschäftsführer Gehard Hauptstein einen Luxus-Lkw-Stellplatz an der A9 eröffent. Meist parken hier jedoch nur wenige Brummifahrer.

Vockerode/DUR - Die hochwertige Trucker-Lounge an der A9 nahe Vockerode in Sachsen-Anhalt bietet Sicherheit, Sauberkeit, Gemütlichkeit. Der Betreiber der Anlage, Bauunternehmer Gerhard Hauptstein, kämpft gegen Parkplatzmangel und Unzulänglichkeiten auf herkömmlichen Rastplätzen an.

Im Video: So sieht der Luxus-Parkplatz für Lkw an der A9 aus

An der A9 bei Vockerode hat ein privater Investor einen kostenpflichtigen Lkw-Parkplatz aufgebaut. Samt Sauna, Fitnessraum und Restaurant. (Bericht: Anna Lena Giesert)

Doch trotz exklusiver Wohnzimmer-Atmosphäre im Bungalow, inklusive TV, Küche, Duschen und WLAN nutzen nur wenige Brummifahrer das Angebot.

Vor über einem halben Jahr hat der Bauunternehmer aus Bayern den Luxus-Lkw-Parkplatz eröffnet. Doch die Idee zündet nicht wie erhofft. Offenbar schreckt auch der hohe Preis von 25 Euro für zwölf Stunden Parken und Annehmlichkeiten ab.

Laut Betreiber Hauptstein sind ausländische Speditionen häufiger Gäste, während deutsche Firmen zögerlicher sind. Trotz Verlusten von 10.000 Euro pro Monat gibt Hauptstein nicht auf und plant Erweiterungen. Er hofft auf steigende Auslastung durch den Personalmangel in Speditionen.