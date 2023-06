Vom Mittelalterspektakel bis zum historischen Festumzug wurde am Wochenende in Merseburg einiges geboten. Mehr dazu im Video.

Merseburg/DUR - Nach der Kritik im Vorjahr hat die Stadt Merseburg ihr Programm für die Schlossfestspiele 2023 deutlich erweitert. Mittelalterrock, eine Märchenwelt für Kinder, Konzerte im Schlossinnenhof, ein Rummel inklusive Riesenrad: Am Wochenende wurde in Merseburg so einiges geboten. Die Veranstaltungen rund um das Schloss zogen zahlreiche Besucher an.

Mittelalterspektakel bis zum historischen Festumzug in Merseburg. (Bericht: Katrin Sieler)

Insgesamt blieben die Zahlen jedoch hinter den Erwartungen, wie Kulturamtsleiter Martin Wolter am Sonntagabend sagt. „Wir haben mit 20.000 Besuchern gerechnet“, so der Kulturamtsleiter. Er gehe eher von 16.000 aus. Die Veranstaltungen im Schlossinnenhof seien nicht so gut besucht worden. Die Stadt hat auf diese Situation reagiert und hat am Sonntag kurzfristig die Tickets aufgehoben.

Insgesamt sei es trotzdem eine schöne und friedliche Veranstaltung gewesen. „Wir haben dieses Wochenende viele Merseburger glücklich gemacht und viel positives Feedback bekommen“, zieht Wolter Bilanz.