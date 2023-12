Verbrechen in Mitteldeutschland Mit Video: Mord an einem Mädchen in Wittenberg - Todesstrafe für den Täter

True-Crime-Projekt der Mitteldeutschen Zeitung und Volksstimme beleuchtet die Geschichten hinter Straftaten zwischen 1945 und 1990 in der Region in einem Audio- und Videopodcast. Anfang der 60er Jahre kamen Ermittler einem Kindermörder in Wittenberg auf die Spur.