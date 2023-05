Die Vorbereitungen auf das Pfingstwochenende in Mansfeld-Südharz laufen auf Hochtouren. Dabei lassen es die Bürger bereits jetzt schon ordentlich knallen. Mehr dazu im Video.

Kreisfeld/DUR - Der Auftakt ist vollbracht: Die Pfingstburschen aus den Grunddörfern machten am vergangenen Wochenende gemeinsame Sache, bevor sie sich am Pfingstwochenende auf ihre eigenen Veranstaltungen konzentrieren: Sie trafen sich zum lautstarken Peitschenknallen. Doch was steckt hinter dieser ungewöhnlichen Tradition?

Im Video: Pfingsten 2023 - Peitschenknallen in Mansfeld-Südharz

Die Pfingstgesellschaften stimmen sich mit Peitschenknallen ein. (Video: Maik Schumann)

Mit ihrer Aktion zogen sie zahlreiche Schaulustige an und weckten zugleich die Vorfreude auf die geplanten Höhepunkte rund um Pfingsten in den einzelnen Orten. Die Veranstaltungen mit Dreckschweinfest, Waldpartie und Pfingsttanz sind seit Generationen Kult und als Immaterielles Kulturerbe anerkannt.

Auf ihren Auftritt hatten sich auch ganz junge Läufer – nicht älter als drei Jahre – mit ihren Mini-Peitschen seit Wochen vorbereitet, wie Amtmann Marc Nakielski von der Hergisdorfer Pfingstgesellschaft weiß.