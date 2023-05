Köthen/DUR - Als sein Handy summte, dachte Marcus Berger zuerst an Norwegen. Denn die App „Polarlicht-Vorhersage“, die er auf dem Telefon installiert hatte, gab Alarm. Vermutlich, weil sie noch auf Norwegen eingestellt war, dort hatte der Köthener einige Zeit vorher Urlaub gemacht.

Aber nein. Die App zeigte ihm an, dass es bald über Köthen Polarlichter zu sehen geben würde. Marcus Berger hatte da so seine Zweifel, aber er versuchte sein Glück. Am Abend des 23. April baute er also seine Foto- und Videoausrüstung auf dem heimischen Balkon in Köthen auf. Und konnte tatsächlich Polarlichter über Köthen beobachten.

Im Video: Polarlichter über Deutschland - Phänomenaler Nachthimmel über Köthen

(Video: Marcus Berger)

Zusammen mit seinem Freund Matthias Viertel möchte Marcus Berger in den kommenden Wochen einen eigenen Youtube-Kanal namens „The Vibe Connection“ starten, auf dem sie auch weitere Aufnahmen von Nordlichtern und anderen Naturphänomen veröffentlichen.