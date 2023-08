Seit dem 19. Jahrhundert gibt es die Hebewerke in der Region. Das Bauwerk in Trotha ist zwar jünger, ist aber für den Tourismus besonders nützlich. Mehr dazu im Video.

Mit Video: Darum sind die Schleusen in Halle und Merseburg so wichtig

Fünf Minuten dauert es, das Wasser an der Schleuse Trotha in oder aus der Kammer zu lassen. Breiter als sechs Meter dürfen Schiffe nicht sein.

Halle (Saale)/DUR- Seit 200 Jahren wird auf der Saale zwischen Merseburg und Halle-Böllberg dank der damals errichteten Schleusen ein professioneller Schiffverkehr betrieben. Das Hebewerk in Trotha ist 50 Jahre jünger, allerdings längst die wichtigste Saaleschleuse in diesem Abschnitt.

Im Video: Schiffverkehr in Sachsen-Anhalt - Schleusen mit Selbstbedienung

Die Schleuse in Trotha spielt eine wichtige Rolle in der Saaleschifffahrt. (Bericht: Anna Lena Giesert)

Im vergangenen Jahr passierten 3.022 Schiffe und Boote die Staustufe – etwa dreimal so viele Wasserfahrzeuge wie an den anderen Schleusen in Halle und deutlich mehr als etwa in Planena (497) oder an der Rischmühle in Merseburg (740). Mehr dazu im Video.