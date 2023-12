Halle/DUR. Laura Schinkel ist Halles aktuell beste Basketballspielerin. Im November des letzten Jahres debütierte die gebürtige Hallenserin in der deutschen Nationalmannschaft gegen Bosnien Herzegowina. Wir sprachen mit der Kapitänin des GISA LIONS MBC über ihren wahr geworden Traum, die derzeit sportliche Situation aber auch über einen ganz traurigen Moment in ihrer Karriere.

Im Video: Basketballspielerin Laura Schinkel über ihre Sportkarriere

(Kamera: Alexander Pförtsch, Schnitt/Bericht: Torsten Grundmann)

In den deutschen Nachwuchsauswahlmannschaften war Laura Schinkel stets eine feste Größe. Sie nahm an einer U18 und an drei U20 Europameisterschaften teil, größter Erfolg war der Titelgewinn bei der EM mit der U 18- Auswahl 2018 in Dublin. Beim GISA LIONS MBC ist Laura Schinkel eine Identifikationsfigur, die Rückennummer 7 ist in Halle seit vielen Jahren mit ihrem Namen verbunden.

Unvergessen bleibt auch der Gewinn des deutschen Vizemeistertitels in der weiblichen Nachwuchs-Basketball-Bundesliga aus dem Jahr 2016. Stets an ihrer Seite war ihre Zwillingschwester, Janina. Erst im Sommer 2021 trennten sich ihre Wege als Janina aus privaten Gründen ins norddeutsche Rotenburg /Scheeßel wechselte. Laura erzählt im Studiotalk wie sie nun ohne ihre Schwester alle weiteren sportlichen Ziele verfolgt.