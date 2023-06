Apotheker wollen am Mittwoch ein Zeichen gegen Versäumnisse der Regierung setzen. Auch in Dessau. Mehr dazu im Video.

Video: Apotheken bleiben am Mittwoch zu - Wo es in Dessau einen Notdienst gibt

Dr. Ulrike Schneider, Inhaberin der Elbe-Apotheke, und ihr Team übernehmen den Notdienst am Protesttag.

Dessau-Rosslau/DUR - Es ist kein Streik! Aber es wird am Mittwoch ein deutliches Protestzeichen gesetzt. Auf diese Unterscheidung legt Axl Holzgräbe, Inhaber der Roßlauer Sonnenapotheke, viel Wert.

Apotheken und ihre Mitarbeiter stehen klar zum Versorgungsauftrag für ihre Patienten und Kunden. Bundesweit jedoch bleiben am Mittwoch die Türen der meisten Apotheken geschlossen. Die Bundesvereinigung der Apotheken geht nach einer Vorabumfrage von 80-prozentiger Protestbereitschaft aus.

Im Video: Bundesweiter Protesttag der Apotheken am 14. Juni - auch in Dessau-Roßlau

Am Mittwoch bleiben in Dessau-Roßlau die Apotheken zu. (Kamera: Thomas Ruttke, Schnitt: Christian Kadlubietz)

Die Versorgung von Notfällen wird auch am Mittwoch gesichert sein. Für die Stadt Dessau-Roßlau hat am 14. Juni die Elbe-Apotheke in Kleinkühnau den Notdienst.

Die Apotheken wollen sich mit dem Protesttag Gehör verschaffen bei der Politik. Gründe sind eine seit Jahren bestehende Unterfinanzierung, Personalengpässe, ausufernde Bürokratie sowie die zunehmenden Lieferengpässe an Arzneimitteln, fasst Sonnenapotheker Holzgräbe zusammen.

Die wirtschaftliche Lage der Apotheken ist angespannt. Im Vorjahr meldeten sich bundesweit 393 Apotheken ab, im ersten Quartal 2023 schlossen bereits 129 Apotheken für immer. Auch machen Online-Apotheken denen vor Ort das Leben schwer.