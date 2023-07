Hayn/DUR - Für Wolle gibt es kaum noch Geld, die Arbeitszeiten sind lang und Urlaub gibt es quasi nicht. Aber wenn Fred Lautenschläger bei seiner Herde ist, merkt man, dass das Schäfer-sein nicht nur Beruf, sondern eine Herzensangelegenheit für ihn ist.

Im Video: Schäfer im Südharz erzählt über seinen Traumjob

Schäfer aus Leidernschaft in Hayn Fred Lautenchläger über seinen Traumjob.(Bericht: Maik Schumann)

Sein eigener Werdegang ist schnell erzählt. Von 1988 bis 1991 hat er seine Lehre in der ehemaligen Schäferschule in Wettin gemacht. Damals Mitteleuropas einzige Schäferschule. Anschließend hat er in der Nähe von Sondershausen und Eisleben als Schäfer gearbeitet und nun ist er beim Landwirtschaftsbetrieb mit Schafhaltung Böhme engagiert.

Der ursprünglich aus der Querfurter Ecke stammende Schäfer dirigiert seine Hunde mit dominanter Stimme und lauten Pfiffen, damit diese seinen Willen an die Schafherde weitergeben. Egal ob Geburtshelfer, Tierarzt oder Seelentröster für die Schafe - er macht alles. Mehr dazu im Video.