Unfall im Saalekreis Mit Video: Schwerer Crash bei Halle - Lkw kommt von Bundesstraße ab und kracht in Autohaus

Unfall im Saalekreis: Ein Lkw ist am Dienstagmorgen in Bennstedt von der B80 abgekommen. Der Laster krachte unkontrolliert in ein Autohaus. Was bisher bekannt ist.