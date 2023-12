True-Crime-Projekt der Mitteldeutschen Zeitung und Volksstimme beleuchtet die Geschichten hinter Straftaten zwischen 1945 und 1990 in der Region in einem Audio- und Videopodcast. Mitte der 70er Jahre verschwand ein zehnjähriger Junge in Magdeburg spurlos. Ein Rätsel, das bis heute nicht gelöst ist.

Die ehemalige Konsum-Kaufhalle in Magdeburg (nach der Wende NP-Supermarkt), in der die Tragödie begann.

Magdeburg/DUR - Als Frau G. am 21. September 1976 gegen 19 Uhr aus dem Fenster ihrer Wohnung in der Magdeburger Dr.-Richard-Sorge-Straße (heute Astonstraße) schaut, sieht sie einen kleinen, blonden Jungen. Sie kennt den Zehnjährigen, der zwischen den Müllkübeln hindurch den Hügel in Richtung Sporthallenbaustelle hinaufläuft. Es ist der Sohn ihrer Nachbarn – Ingo R. Der Junge hat Sorgen. An jenem Dienstag ist alles schiefgelaufen. Erst der Tadel, den die Lehrerin ins Hausaufgabenheft geschrieben hat, dann noch die Sache in der Konsum-Kaufhalle.