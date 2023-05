Weißes Gold aus Sachsen-Anhalt: Auf dem Spargelhof Hedicke in Wulfen arbeitet die Familie gemeinsam mit Gastarbeitern mit Hochdruck an der Ernte.

Video: Weißes Gold aus Sachsen-Anhalt: Spargelbauern geben Einblick in ihre Arbeit

Wulfen/MZ - Die Ernte des beliebten Edelgemüses, das auch gern als weißes Gold bezeichnet wird, läuft auf dem Spargelhof Hedicke in Wulfen (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) derzeit auf Hochtouren.

Das Bergfest der Spargelsaison ist erreicht. Spargelbauer Erich Hedicke blickt bisher positiv auf den Absatz seiner Ernte. Obwohl die eher kühlen Temperaturen nicht unbedingt eine Wachstumsschwemme verursachten, bereitet ihm dies keine Probleme. Eher bringt es eine Kontinuität in den Absatz des kleinen Familienunternehmens aus Wulfen.

Die frisch geernteten Spargelstangen werden direkt im Hofladen am Anger in Wulfen sowie auf dem Köthener Wochenmarkt und tagweise auch in Aken vor dem Lidl-Markt verkauft.

Seit 2010 bauen die Hedickes ihren Spargel auf den Feldern rund um Wulfen an. Auf sechs Hektar Fläche und einem Hektar Junganlage ist derzeit das Team um Erich und Birgit Hedicke mit Unterstützung von sechs rumänischen Erntehelfern und einer deutschen Verkaufskraft im Einsatz. Ihre Ernte verkaufen sie in Geschäften in der