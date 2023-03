Hallen voller Hausrat Video: Warum es in Sachsen-Anhalt einen Ansturm auf Lagerboxen gibt

Der Trend stammt aus den USA und breitet sich jetzt auch in Sachsen-Anhalt aus: Überall im Land entstehen Hallen, in denen sich Menschen kleine Lager-Boxen mieten können. Doch was ist der Grund für den Boom?