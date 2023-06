Am Wochenende fand der Motocross Grand Prix of Germany im berühmten Talkessel von Teutschenthal statt. Mehr dazu im Video.

Teutschenthal/DUR - Es war alles angerichtet im Teutschenthaler Talkessel. Die Nachmittagssonne am Sonntag knisterte, die Rennstrecke wurde noch ein letztes Mal bewässert und so langsam zog es die Fans weg von den zahlreichen Essensbuden und Verkaufsständen rund um den Schauplatz der Motocross-WM.

Im Video: Die Motocross WM 2023 zu Gast in Teutschenthal

Prado dominiert im Talkessel von Teutschenthal. (Schnitt: Christian Kadlubietz, Kamera: David Fuhrmann)

Mehr als 25.000 Zuschauer nahmen ihre Plätze dicht an der Strecke ein, denn das Highlight des „Grand Prix of Germany“ ging in die erste Runde – der MXGP. Die Königsklasse, in der die weltweit besten Fahrer auf den größten Motorrädern um WM-Punkte kämpfen, regelt die Gezeiten, wenn ihre Fahrer an den Start gehen, ist Flut auf den Rängen.

Wie überbrodelnd diese anschwellen kann, war bereits am Tag zuvor zu sehen, als nach dem Qualifikationsrennen für die beiden Rennläufe am Sonntag dutzende Fans auf die Strecke stürmten, die deutschen Fahrer umzingelten und frenetisch feierten. „Das war Gänsehaut-Feeling“, sagte Jens-Uwe Jahnke, der Vorsitzende des gastgebenden MSC Teutschenthal.