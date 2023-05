Der Hallesche FC will nach zuletzt zwei Pleiten in der 3. Liga wieder punkten. Mehr dazu im Video.

Video: Abstiegskampf und Heimspiel - Findet der Hallesche FC zurück in die Erfolgsspur?

Halle (Saale)/DUR- Der Hallesche FC befindet sich in der 3. Liga im Saison-Endspurt. Vor elf Wochen übernahm Trainer Sreto Ristic den Halleschen FC, der zu dieser Zeit abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz lag. Ristic führte die Mannschaft mittlerweile raus aus der Abstiegszone.

Im Video: Gespräch mit HFC-Coach Sreto Ristic zum Saison-Endspurt

Der Hallesche FC will nach zuletzt zwei Pleiten in der 3. Liga wieder punkten. Gespräch mit HFC-Coach Sreto Ristic zum Saison-Endspurt.(Video: Torsten Grundmann)

Lesen Sie hier: So wird sich das HFC-Trainerteam im Sommer verändern

Nach zwei Niederlagen in Serie, den ersten beiden überhaupt unter Ristic, braucht das Team einen kleinen Neustart, wenn er im Kampf um den Klassenerhalt seine exponierte Stellung, bei drei Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz alles in eigener Hand zu haben, behalten will.