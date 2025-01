Bereits seit einigen Tagen befinden sich die Spieler des FCM im Trainingslager in der Türkei. Wir sprachen mit Stürmer-Neuzugang Alexander Ahl Holmström.

Im Trainingslager in der Türkei sprachen wir mit FCM-Spieler Alexander Ahl Holmström.

Magdeburg/DUR - Derzeit befinden sich die Spieler des FCM im Trainingslager im türkischen Side. Wir begleiten die Mannschaft dabei und haben bereits mit Trainer Christian Tietz ein Interview geführt. Nun saß Neuzugang Alexander Ahl Holmström vor dem Mikro und beantwortete spannende Fragen.

Im Interview spricht er mitunter darüber wie er sich mit seinen Teamkollegen versteht, bei welchem Moment er Gänsehaut bekam und warum er sich für Magdeburg entschieden hat.

FCM-Spieler Alexander Ahl Holmström in Interview. (Video: MGM Digital)

Über den Neuzugang sagte Trainer Christian Tietz: „Alexander wird eine gewisse Zeit benötigen. Er kommt in eine andere Mannschaft und in eine sehr intensive Liga“. Doch nicht nur er – die ganze Mannschaft soll sich mit dem schwedischen Angreifer, der zuletzt bei GAIS in Göteborg erfolgreich auf Torejagd war, im türkischen Trainingslager entwickeln.