Martin Geisthardt kehrte als "verlorener Sohn“ zurück in seine alte Fußball-Heimat, zum 1. FC Magdeburg. Im Interview verriet der FCM-Geschäftsführer, was er mit der "Marke“ FCM geplant hat, wie viel Geld er für Spielertransfers freimachen kann und was er von einem Bundesliga-Aufstieg hält.

Magdeburg/Halle– Seit knapp über einem Jahr wickelt Martin Geisthardt die finanziellen Geschäfte des 1. FC Magdeburg ab. Der Haldensleber spielte einst selbst beim Club und kehrte über St. Pauli zurück in die Heimat – zu einem Verein, der sich damals gerade in der 2. Bundesliga etablieren sollte.

Heute greift der FCM unverblümt die obere Tabellenhälfte an. Mit beachtlichen Erfolgen – vor allem in der Ferne – sorgt der Verein aus der Bördestadt für ordentlich Wind in den Mühlen der nationalen Presse. Wohl ganz im Sinne des kaufmännischen Geschäftsführers vom 1. FC Magdeburg, Martin Geisthardt.

Im Video-Interview spricht der Ex-Torwart über seine Vergangenheit, die aktuelle Situation seines Vereins und betont, was für Probleme bei einem Aufstieg in die Bundesliga in Magdeburg warten. Und auch zur Trainerfrage und ob Christian Titz über die Saison hinaus beim FCM bleiben wird, hatte er etwas zu sagen.