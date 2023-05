Mehr als 30 flauschige Alpakas haben auf dem Gut in Bösenburg ihr Zuhause gefunden. Was die exotischen und zutraulichen Tiere außer ihrer kuschligen Wolle noch alles zu bieten haben, erklärt ihre Züchterin.

Hettstedt/DUR/mad - Auf dem Reit- und Alpakahof Bösenburg im Landkreis Mansfeld-Südharz steht in Kürze wieder die Schur der üppig behaarten Alpakas an.

Die ursprünglich in Südamerika beheimateten Tiere kommen jedes Jahr Anfang Mai unter das Messer - beziehungsweise die Schere. Die Vorbereitungen dazu laufen, erklärt Züchterin Alexandra Scheffler. Aus der gewonnenen Wolle entstehen später neben Strickwolle auch Produkte wie Bettdecken und Sitzauflagen.

Doch damit nicht genug: Die flauschigen Alpakas sind auch noch anderweitig im Einsatz. So bietet der Hof zum Beispiel Alpakawanderungen an - und in den Ferien können Kinder die Möglichkeit nutzen, die in Europa noch relativ unbekannten Tiere näher kennenzulernen. Der Hof hat auch Workshops und sogar einen Alpakaführerschein im Angebot.

Was der Alpakahof Bösenburg noch alles zu bieten hat erfahren Sie im Video:

Wuschlige Alpakas in Bösenburg - Züchterin Alexandra Scheffler spricht über ihre Tiere und ihre Angebote. (Kamera: Jürgen Lukaschek, Schnitt: Bernd Stiasny)

Doch zunächst wird auf der Stutenkoppel bei Bösenburg weiterer Nachwuchs erwartet. Die Züchterin rechnet in den nächsten Tagen und Wochen mit weiteren Jungtieren.