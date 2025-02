Bundestagswahl 2025 Ganz Sachsen-Anhalt ist sein Wahlkreis: Marcus Faber (FDP) zeigt sich in Stendal

Direktkandidat Marcus Faber (FDP) ist für den Wahlkampf zur Bundestagswahl 2025 in ganze Sachsen-Anhalt unterwegs, um für sich zu werben. In der Breiten Straße in Stendal kommt er mit Bürgern ins Gespräch.