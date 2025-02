AfD-Direktkandidat Thomas Korell (Wahlkreis 66, Altmark, Jerichower Land) holt in Breitenfeld prozentual die meisten Stimmen. In der Einheitsgemeinde Gardelegen gehören aber auch die Linken und das BSW zu den Wahlsiegern.

Gardelegen - Die recht hohe Wahlbeteiligung von 78,02 Prozent im Gebiet der Einheitsgemeinde Hansestadt Gardelegen zeigt deutlich, dass diese Wahl keine Wahl wie in den Vorjahren war. Für viele Menschen war es offenbar wichtig, ihre Stimmen abzugeben. Dabei ist es allerdings nicht die Kernstadt, die den Prozentsatz hat ansteigen lassen. Es sind vor allem die Dörfer. Algenstedt etwa hat mit 84,89 Prozent die höchste Wahlbeteiligung, ähnlich in Hottendorf (82,54) oder in Schenkenhorst (81,51). In den meisten Dörfern lag die Beteiligung insgesamt bei 70 Prozent und mehr.