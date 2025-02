Gerry Weber (CDU) will mehr Infrastruktur und weniger Bürokratie

Gardelegen. - Im Schnee und eisigen Temperaturen machte Gerry Weber von der CDU am Donnerstag in Gardelegen Wahlkampf. Er tritt als Direktkandidat der Christdemokraten im Wahlkreis 66 (Altmark und Jerichower Land) für die kommende Bundestagswahl an.